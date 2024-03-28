Yine Mansur yine palavra! 600 daire yalan çıktı! İşte belgesi

Mansur Yavaş yerel seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un malvarlığı üzerinden iftira siyaseti uygulamış ve Antalya’da 600 evi var yalanını kameralar karşısında söylemekten çekinmemişti. Turgut Altınok ise belgelerle bu yalanı ortaya çıkardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre “Yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya İl ve İlçeleri sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanılmamıştır” ifadesi yer aldı.

MANSUR YAVAŞ İSTİFA ETMELİ

Altınok konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı “ "Hani Turgut Altınok adına 600 tapu vardı. Niye tapuyu çıkaramadın? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. İddiasını ispat etmediği için söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil gidin Yavaş'a sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok. Ankara'yı anlatacak bir şeyi yok. Neyini anlatacak? Altınok'un geçmişi belli. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalmış. Kendisi Londra'dan daire almış. Kızına şirket kurmuş. Şu an oturduğu evi 25 milyon. Hangi belediye başkanı maaşıyla alıyor? 25 yıl belediye başkanlığı yapsa hiç aldığı parayı harcamasa yine alamaz. Bana niye soruyorsunuz? Gidin ona sorun."