Yine laiklik damarları kabardı: Başörtüsüne anayasal güvenceye engel olmalıyız
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, başörtüsü düzenlemesinin laikliğe aykırı olduğunu iddia etti.
Türkiye'nin karanlık dönemlerinde büyük travmalara neden olan başörtüsü yasağına karşı en kapsamlı çözüm geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile harekete geçen AK Parti ve Cumhur İttifakı paydaşları, başörtüsüne anayasal güvence getiren çalışmayı tamamlayarak TBMM'ye sunmuştu.
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Muhalefet oylamaya katılmadı
Bu süreç devam ederken bu teklifi Türkiye gündemine getiren CHP ve muhalefet partileri adeta bir sessizliğe büründü. Önceki açıklamalarının aksine "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok" diyen muhalefet cephesi TBMM'deki oylamaya katılmadı.
Laikliğin yıl dönümünde çıkış yaptı
Başörtüsüne yasal güvence gündemdeki yerini korurken 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasının yıl dönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir çıkış geldi.
Başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, başörtüsüne anayasal güvencenin laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıktı.
"Anayasa Mahkemesi'ne görev düşecektir"
Erinç Sarkanın başörtüsü düzenlemesine ilişkin ifadeleri şu şekilde:
"Türban düzenlemesi laikliğe aykırıdır. Değişiklik laikliğe aykırı bir düzenleme içeriyorsa Anayasa Mahkemesi’ne görev düşecektir. Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, düzenlemelerle temel değerleri yıpratılamaz."