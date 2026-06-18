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Gündem Son dakika! İBB davasında 9 kişiye tahliye
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Son dakika! İBB davasında 9 kişiye tahliye

Yeniakit Publisher
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Son dakika! İBB davasında 9 kişiye tahliye

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının 53’üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti; tutuklu sanıklar Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, İpek Elif Atayman, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan hakkında tahliye kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklardan iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

İBB davasının 53’üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti; tutuklu sanıklar Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, İpek Elif Atayman, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan hakkında tahliye kararı verdi.

 

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