Gelecekte, Yörüngede Milyonlarca İnsanın Yaşadığı Yaşam Alanları Kurulabilir Jeff Bezos'un ortaya koyduğu daha geniş vizyon ise Ay'ın da ötesine uzanıyor. Bezos, gelecekte milyonlarca insanın yaşayabileceği yörüngesel yaşam alanları kurulabileceğini, güneş enerjisinin uzayda üretilip Dünya'ya aktarılabileceğini ve hatta gelişmiş çiplerin uzay ortamında üretilebileceğini düşünüyor. Mars'ın da bu planın bir parçası olduğunu kabul eden Bezos, ancak Mars'a geçmeden önce Ay'da güçlü bir ekonomik ve teknolojik temel oluşturulması gerektiğini savunuyor. Bugün için bu hedeflerin büyük bölümü hâlâ oldukça uzak görünse de uzay sektöründe yaşanan son gelişmeler, Ay'ın önümüzdeki yıllarda yeniden küresel bir rekabet alanına dönüşeceğini gösteriyor. Üstelik bu kez amaç yalnızca bir bayrak dikmek değil; enerji üretiminden madenciliğe, yakıt üretiminden sanayiye kadar uzanan tamamen yeni bir ekonomik ekosistem kurmak. Bezos'un vizyonunun ne kadarının gerçeğe dönüşeceğini zaman gösterecek olsa da Ay'ın insanlığın uzaydaki geleceğinde merkezi bir rol oynayacağı fikri artık her geçen gün daha fazla destek buluyor.