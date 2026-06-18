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Medya Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu açıklama yaptı
Medya

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu açıklama yaptı

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çeşitli suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri verildi.

Alınan örneklerin incelenmesi sonucu Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

 

"İdrar, kan ve saç testleri yaptırdım"

Kenan Doğulu'dan ilk açıklama geldi. Kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaşan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunu söyledi:

"Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım.

Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum.''

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