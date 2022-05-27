Yine korku pompaladılar! Dolar, o rakama ulaşacakmış

Dövizdeki hareketlenmeyi fırsat bilen Evren Devrim Zelyut, uzun bir aradan sonra tekrar kafa çıkardı. Meral Akşener'in yayın organı olarak bilinen Yeniçağ'da köşe dolduran Zelyut, dolarla ilgili yine spekülatif rakamlar vererek korku pompaladı. İşte Türkiye'de manipülasyonun ne denli kolay olduğunu ortaya koyan o yazının ilgili bölümü:

"Dün Merkez bankası faizleri yüzde 14'de sabit bıraktı. Artık son çıkışı da geçerek kurda krize doğru tam gaz ilerlemeye başladık.

(...)

Şimdi sizinle ileri tarihli bir kur hesabı yapalım. Spot kur kaç? 16 diyelim, enflasyon oranı kadar Lira değer kaybedecekse demek ki 16x0,50 = 8 TL 12 ayda karşımıza çıkacak değer kaybıdır. 16+8 = 24 TL 12 ay içinde kurun varacağı hedef bölge olur.

(...) Yukarıdaki hesaba ben FED etkisini dahil etmedim zira onu matematik haline getirmek çok zor, para akımlarını belirlemek imkansız. Ama şahsi tahminim FED operasyonları Lira değerini 1-2 yıl içinde en az %30-40 vurabilir…

Nereden bakarsak bakalım sıkıştık… Kur, faiz kopup gidecek, cari açık, bütçe açığı bunların nedeni olacak. (...)"