  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı Baştan sona yerli ve milli Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! Trump Gazze’ye neşter vuruyor: 5 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Uygur Türkleri adım adım yok ediliyor! Dünya bu kanıtlara gözünü kapayamaz Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu Komisyon raporu kabul edildi! Devletin aklı milletin vicdanı Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 506 milyon TL idari para cezası uygulandı Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Yaşam Yine köpek dehşeti! Köpekten kaçarken otobüs çarptı
Yaşam

Yine köpek dehşeti! Köpekten kaçarken otobüs çarptı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trabzon’da başıboş köpeğin saldırısından kaçmaya çalışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül, yola çıkınca halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sahipsiz sokak köpeği dehşeti bitmek bilmiyor! Bu kez sokak köpeği saldırısı haberi Trabzon'dan geldi... Başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Metrelerce sürüklendi

Kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Gül, köpekten kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Genç kız ameliyata alındı

Ameliyata alınan Gül’ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül’ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kuduz köpek 13 kişiyi parçaladı
Kuduz köpek 13 kişiyi parçaladı

Dünya

Kuduz köpek 13 kişiyi parçaladı

Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı!
Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı!

Aktüel

Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı!

Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın
Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın

Gündem

Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın

Bir türlü bitmek bilmiyor! Sokak köpekleri genç kadını hastanelik etti
Bir türlü bitmek bilmiyor! Sokak köpekleri genç kadını hastanelik etti

Aktüel

Bir türlü bitmek bilmiyor! Sokak köpekleri genç kadını hastanelik etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23