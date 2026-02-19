Ülkede adeta krize neden oldu: Başbakanı reklam filminde oynattılar

Irak’ta “Bana Marketing” adlı bir şirket, Başbakan Sudani’yi yapay zekayla hazırladığı çay reklamında oynatırken ülkede kriz çıktı. Sudanı, soruşturma başlatırken; Irak tarihinin sembol isimlerinin başbakana çay ikramında bulunması sahneleri de büyük tepki çekti. Şirket açıklama yapmak zorunda kaldı.

Barzani’yi yakın Rudaw kanalının haberine göre; Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Takaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi’nin, Irak tarihinin sembol isimlerinden çay ikramı alırken gösterildiği yapay zeka destekli reklam filmi ülkede tartışmalara yol açtı. Reklamı hazırlayan şirket, çalışmanın “sanatsal ve ulusal” bir amaç taşıdığını savundu.

Söz konusu reklam filminde, Irak’ın dünyaca ünlü şairi Muhammed Mehdi el-Cevahiri, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye; krallık dönemi başbakanlarından Nuri Said ise Muhammed Halbusi’ye çay ikram ederken görülüyor. Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan reklamın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, tarihi şahsiyetlerin siyasi figürlere hizmet eder şekilde gösterilmesi büyük tepki topladı.

Şirketten kültürel bağ savunması

Reklamı hazırlayan “Bana Marketing” şirketi, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı. Şirket, çalışmanın amacının “eski ve yeni arasındaki kültürel ve ulusal arka plana vurgu yapmak” olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bu çalışmanın amacı, birleşik bir Irak imajı çizmek, Iraklıların ortak kimliğini yansıtmak ve ülkenin derin kültür ve medeniyetine ışık tutmaktı” denildi. Şair Cevahiri’nin reklamda yer almasının gerçek bir kişiliği tasvir etmekten ziyade, “kültürel ruhun bir sembolü” olduğu ve Irak kimliğinin sürekliliğini temsil ettiği ifade edildi.

Şirket ayrıca çay ikramının sembolik bir anlam taşıdığını belirterek, “Çay, Irak kültüründe sadece bir içecek değil; sıcaklığın, bağlılığın ve cömertliğin simgesidir. Bu sahnelerle nesiller arası bağın devamlılığına işaret edilmiştir” savunmasında bulundu.

Sudani talimat verdi

Öte yandan, reklam filminde kendisinin de yer almasından rahatsızlık duyan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin duruma müdahale ettiği bildirildi. Sudani’nin, tarihi şahsiyetlerin bu şekilde kullanılmasından dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği ve konuyla ilgili ivedilikle inceleme başlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

Reklamda ayrıca, Irak’ın monarşi dönemindeki en etkili siyasi figürlerinden biri olan eski Başbakan Nuri Said’in, eski Parlamento Başkanı ve Takaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi’ye çay uzattığı sahneler de geniş yankı uyandırdı.