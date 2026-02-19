Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Türkiye Yüzyılı mesajı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türk yargı sistemi için yeni dönemin rotasını çizdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde adalet hizmetlerini vatandaşlar için çok daha erişilebilir, hızlı ve etkin bir yapıya kavuşturacaklarını belirten Gürlek, bu yolda kararlılık mesajı verdi.
Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü sonrası NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimizin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform irademizi aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."
