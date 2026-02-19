Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...
Sigara konusunda artık Ramazan ayını fırsat bilip bu zıkkımdan kurtularak hem kendimizi hem sevdiklerimizi mutluluğa boğabiliriz.
Dünya genelinde 1,8 milyar insanın kullandığı sigara, her gün yaklaşık 22 bin kişiyi hayattan koparıyor. Özellikle iftar sonrası sigara içen kişilerde kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olabilir.
Türkiye'de de sigara tüketimi son yıllarda, endişe verici seviyelere ulaşmış durumda. Ülkede yaklaşık 19 milyon kişi aktif olarak sigara kullanırken bu sayı, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ramazan ayında sigara kullanımına son vererek, bu 19 milyon kişinin içerisinde yer almaktan kurtulabilirsiniz.
Uzmanlar, tütün kullanımının kalp hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından erken ölümlere kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu belirterek, acil önlem çağrısında bulunuyor.
Dünya genelinde de 1,8 milyar insanın kullandığı sigara yüzünden, her gün yaklaşık 22 bin kişi hayatını kaybediyor.
Bunun için kararlı olmak, yaşam alışkanlıklarını değiştirmek ve gerekirse Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan ya da Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarından destek almak yeterli oluyor.
Sonrasında ise sağlık riskleri azalırken tütün fiyatları nedeniyle ortaya çıkan masraflar ve sağlık harcamaları düşüyor.
Tüm gün sigara içilmemesinin ardından iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde, kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olabilir.
Bunların etkisiyle damarlarda daralma ve organlara yeterince oksijen taşınamaması gibi sonuçlar ortaya çıkar.
Bu kişiler, tansiyon yükselmesi ve buna bağlı beyin kanaması riski taşıyabilir.
Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya ve kalp krizine neden olabilmektedir.
Oruç sırasında vücut uzun süre besinsiz ve susuz kaldığı için kan dolaşımı yavaşlar. İftardan hemen sonra sigara içmek, ani damar daralmasına ve kan basıncında dalgalanmalara neden olabilir.
Sigara, mide asidini artırarak mideyi tahriş edebilir. İftarda ağır yemeklerle birleştiğinde mide yanması, reflü ve sindirim problemlerine yol açabilir.
3. OKSİJEN SEVİYESİ VE BAŞ DÖNMESİ Uzun süreli açlık sonrası vücut, oksijene daha çok ihtiyaç duyar. Sigara içmek, kandaki oksijen seviyesini düşürür ve baş dönmesine, halsizliğe yol açabilir.
4. SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Açlık sonrası solunum yolları daha hassas olur. Sigara içmek, solunum yollarını tahriş eder ve nefes darlığına neden olabilir.
5. KAN ŞEKERİ DENGESİZLİĞİ Oruç boyunca düşük kalan kan şekeri, iftardan sonra hızla yükselir. Sigara içmek insülin dengesini bozarak ani şeker düşüşüne neden olabilir, bu da halsizlik ve yorgunluk hissini artırır.
Sigara içmek yerine önce su ve hurma ile orucunuzu açın. Hafif bir yemek yedikten ve bir süre dinlendikten sonra nikotin isteğiniz devam ediyorsa yerine farklı bir besin koymayı deneyin.
Bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.
