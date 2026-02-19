  • İSTANBUL
Sağlık
18
Yeniakit Publisher
Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Sigara konusunda artık Ramazan ayını fırsat bilip bu zıkkımdan kurtularak hem kendimizi hem sevdiklerimizi mutluluğa boğabiliriz.

#1
#1

Dünya genelinde 1,8 milyar insanın kullandığı sigara, her gün yaklaşık 22 bin kişiyi hayattan koparıyor. Özellikle iftar sonrası sigara içen kişilerde kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olabilir.

#2
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Türkiye'de de sigara tüketimi son yıllarda, endişe verici seviyelere ulaşmış durumda. Ülkede yaklaşık 19 milyon kişi aktif olarak sigara kullanırken bu sayı, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ramazan ayında sigara kullanımına son vererek, bu 19 milyon kişinin içerisinde yer almaktan kurtulabilirsiniz.

#3
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Uzmanlar, tütün kullanımının kalp hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından erken ölümlere kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu belirterek, acil önlem çağrısında bulunuyor.

#4
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Dünya genelinde de 1,8 milyar insanın kullandığı sigara yüzünden, her gün yaklaşık 22 bin kişi hayatını kaybediyor.

#5
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Bunun için kararlı olmak, yaşam alışkanlıklarını değiştirmek ve gerekirse Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan ya da Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarından destek almak yeterli oluyor.

#6
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Sonrasında ise sağlık riskleri azalırken tütün fiyatları nedeniyle ortaya çıkan masraflar ve sağlık harcamaları düşüyor.

#7
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Tüm gün sigara içilmemesinin ardından iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde, kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olabilir.

#8
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Bunların etkisiyle damarlarda daralma ve organlara yeterince oksijen taşınamaması gibi sonuçlar ortaya çıkar.

#9
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Bu kişiler, tansiyon yükselmesi ve buna bağlı beyin kanaması riski taşıyabilir.

#10
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya ve kalp krizine neden olabilmektedir.

#11
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Oruç sırasında vücut uzun süre besinsiz ve susuz kaldığı için kan dolaşımı yavaşlar. İftardan hemen sonra sigara içmek, ani damar daralmasına ve kan basıncında dalgalanmalara neden olabilir.

#12
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Sigara, mide asidini artırarak mideyi tahriş edebilir. İftarda ağır yemeklerle birleştiğinde mide yanması, reflü ve sindirim problemlerine yol açabilir.

#13
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

3. OKSİJEN SEVİYESİ VE BAŞ DÖNMESİ Uzun süreli açlık sonrası vücut, oksijene daha çok ihtiyaç duyar. Sigara içmek, kandaki oksijen seviyesini düşürür ve baş dönmesine, halsizliğe yol açabilir.

#14
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

4. SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Açlık sonrası solunum yolları daha hassas olur. Sigara içmek, solunum yollarını tahriş eder ve nefes darlığına neden olabilir.

#15
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

5. KAN ŞEKERİ DENGESİZLİĞİ Oruç boyunca düşük kalan kan şekeri, iftardan sonra hızla yükselir. Sigara içmek insülin dengesini bozarak ani şeker düşüşüne neden olabilir, bu da halsizlik ve yorgunluk hissini artırır.

#16
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Sigara içmek yerine önce su ve hurma ile orucunuzu açın. Hafif bir yemek yedikten ve bir süre dinlendikten sonra nikotin isteğiniz devam ediyorsa yerine farklı bir besin koymayı deneyin.

#17
Foto - Sigarayı bırakmanız için büyük fırsat aslında... İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları...

Bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

