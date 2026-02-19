Bu yönteme kulak verin... Nasır acı veriyor mu? İşte evde uygulayabileceğiniz mucizevi çözümler

Evet, elma sirkesi nasır tedavisinde sık tercih edilen doğal bir yöntemdir. İçeriğindeki asetik asit sayesinde sertleşmiş deri tabakasını yumuşatır, ölü hücrelerin kolayca ayrılmasını sağlar ve antibakteriyel etkisiyle enfeksiyon riskini azaltır. Uygulaması oldukça basittir. Bir pamuk parçasını elma sirkesine batırın, nasırlı bölgeye yerleştirin ve üzerini bandaj veya flasterle sabitleyin. Gece boyunca bekletin, sabah çıkardıktan sonra bölgeyi ılık suyla yıkayın ve ponza taşıyla nazikçe ovun. Bu işlemi birkaç gün tekrarlamak nasırın belirgin şekilde küçülmesini sağlar. Ancak sirke cildi tahriş edebileceğinden, sağlıklı deriye temas ettirmemeye özen gösterin ve seyrelterek kullanın. Çok hassas ciltlerde ön test yapmanız faydalı olur.