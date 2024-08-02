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Medya 'Yine' kılıçla çıkmış... Erbaş'ın kılıcı Cumhuriyet'in 'gözüne' battı!
Medya

'Yine' kılıçla çıkmış... Erbaş'ın kılıcı Cumhuriyet'in 'gözüne' battı!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:47:00 - 2024-08-02 16:51:28
'Yine' kılıçla çıkmış... Erbaş'ın kılıcı Cumhuriyet'in 'gözüne' battı!

Mazlumun gücünü temsilen asırlardır Ayasofya'da kafire korku salan kılıçlı hutbe kafirin sesi Cumhuriyet'in gözüne battı.

Mazlumun gücünü temsilen asırlardır Ayasofya'da kafire korku salan kılıçlı hutbe, kafirin sesi Cumhuriyet'in gözüne battı.

Tarihegeçecek bir Cuma ve cenaze namazına ev sahipliği yapan Ayasofya Cammi'nde Diyanet İşler Başkanı Erbaş'ın hutbeye kılıçla çıkması birilerinin bir yerlerine 'yine' battı.

Sebetayistlerin foncu medyası Cumhuriyet haberi 'Ali Erbaş, Ayasofya'da minbere yine kılıçla çıktı' diyerek verdi.

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