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Medya Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...
Medya

Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...

Mütedeyyin insanların değerlerini reyting malzemesi yapmaktan çekinmeyen dizi alemi yine işbaşında. Ömer adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer adlı dizide yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in ilişkileri konu edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:33:00 -
Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...

Mütedeyyin insanların değerleriyle oynamakta üstlerine olmayan dizi alemi yine işbaşında. Ömer adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer adlı dizide yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in ilişkileri konu edilecek.

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer'in ilk fragmanı yayımlandı. Oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizinin ilk tanıtımında  oyuncu Selahattin Paşalı'nın ezan okuması olay oldu. 

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer dizisinin ilk fragmanında Selahattin Paşalı ezan okuyor. Sahnede kendi sesini kullanarak dikkat çekti. İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer'in tam konusu ise henüz bilinmiyor. Dizide başrollerin yanı sıra Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi  isimler de yer alıyor.

Shitsel dizisi ise bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir yapım. Kudüs'ün Ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri ve aşkı anlatıyor.

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Yorumlar

kemal

ula dizinin konusunu bilmiyorsun niye ahkam kesiyorsun...

Mehmet

Bu tür dizilere prim veriyorsa zaten o insanlar mütedeyyin değil dinini gelenek olarak yaşayan kişilerdir.
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