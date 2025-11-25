  • İSTANBUL
Gündem Yine kafayı çıkardı! Özgür'ün en büyük vaadi sapkın sözleşmesi!
Yeniakit Publisher
CHP’nin, Batılı ülkelerin bile toplumlarını eşcinsel sapkınlığından korumak bir bir terk ettiği İstanbul Sözleşmesi aşkı dinmiyor! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü bahanesiyle bir kez daha iktidar olduklarından sapkın sözleşmeyi yürürlüğe koymayı vaat etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Kadına yönelik şiddete karşı kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız" dedi.

3
Yorumlar

Devlet gereğini yapmalı

Özgür özel ülke için tehlike olmaya başladı.

Gerçek koken

Aceba bu sapkınlık aşki onlarin gerçek dini inanış ve gerçek genlerinden ve bağlı oldukları aidiyet kokenlerinden geliyor olmasin
