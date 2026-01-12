  • İSTANBUL
Atlı jandarmadan kış mesaisi!

Yurdun dört bir yanında kış mevsimi etkisi altına almışken, güvenlik güçleri de görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi de zorlu hava şartlarında nöbete devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Karla kaplanan alanlarda devriye atan atlı jandarma, hem güvenliğin sağlanması hem de vatandaşların huzuru için sahada aktif rol üstleniyor. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde, atlı jandarmaların özellikle araç girişinin zor olduğu alanlarda etkin görev yaptığı gözlemlendi. Doğayla iç içe yürütülen bu görev sırasında ekiplerin disiplinli duruşu ve koordinasyonu dikkat çekti.

Yetkililer, atlı jandarma birliklerinin özellikle park, mesire alanları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde caydırıcı bir güvenlik unsuru oluşturduğunu belirterek, kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde de kamu düzeninin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen görev başında olan atlı jandarma, hem asayişin temini hem de vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

