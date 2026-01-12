  • İSTANBUL
Gündem Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık
Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık

Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık

Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda “en çok beğeni alan fotoğraf” için “yumurta” diyen yarışmacı, doğru cevabın Lionel Messi çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda yarışmacının “Yumurta” cevabı vermesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. Doğru cevap ise Lionel Messi çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, 500 bin TL değerindeki soru geceye damga vurdu.

Yarışmacıya, “Yaklaşık 75 milyon beğeniyle Instagram’a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?”
sorusu yöneltildi.

Şıklar ise şöyleydi:

A) Lionel Messi
B) Kylie Jenner
C) Cristiano Ronaldo
D) Yumurta

Yarışmacı, daha önce bu bilgiyi okuduğunu söyleyerek, en çok beğeni alan fotoğrafın bir “yumurta” olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bunun üzerine D şıkkı olan Yumurta cevabını verdi.

Ancak doğru cevap Lionel Messi oldu. Ekranda Messi şıkkının yeşil yanmasıyla birlikte yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı. Sorunun yanlış yanıtlanmasıyla 500 bin TL’lik ödül de kaçırılmış oldu.

1
