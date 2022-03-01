Yine İmamoğlu yine vurgun! Bu kez vurgunun merkezi bakın neresi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattında yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

İstanbul trafiğini rahatlamak için 2017 yılında seferlere başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş yönetimindeki Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattında tonaj vurgunu yapıldığı öne sürüldü.

Ağırlık sınırı olan vapura tır nasıl alındı?

İstanbulluların otomobilleriyle bir yakadan diğer yakaya geçerken kullandıkları Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattında normal şartlarda taşınacak araçların ağırlığı 3,5 tonla sabitlenmişken üç, dört arabayı taşıyan TIR'ların vapura alındığı görüldü.

2017’deki UKOME kararına göre, Şehit Hatları Arabalı Vapurlarında 3 bin 500 kilogramı geçen herhangi bir aracın taşınmaması gerekiyor. Feribota alınan bir aracın ağırlık sınırının 3,5 ton olmasına rağmen, uygulamanın farklı olduğu öne sürüldü.

150 TL ödeniyor

İstinye-Çubuklu Feribotu’nda sırada bekleyen ve üç araç taşıyan TIR şoförü, geçiş için 150 TL ödediğini ifade etti. Şoför, normal kantarlara girebildiklerini söyleyerek muhtemelen ağırlığın 3 bin 500’i geçtiğini de ekledi. Ancak yine de Şehit Hatları Arabalı Vapuruna binmesinde bir engel görülmedi.

Tarifede olmayan ücret alınıyor

Araba taşıyan TIR şoförleri 150 lira ödediklerini ifade ederken, İstanbul sınırları içerisinde taşıt ödeneğini belirleyen UKOME’nin yeni yıl fiyat tarifesinde 150 TL olan herhangi bir ödeme kalemi bulunmuyor.

Bir aracın diğer araçları da taşımasından dolayı muhtemelen ağırlığının 3 bin 500 kilogramın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

“Kanun dışı uygulamanın nedeni nedir?”

İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, konu hakkında “3,5 tonu geçen ağır tonajlı araçların taşınamayacağı net bir şekilde ifade edilmişti. Yani siz tarifenin üzerinde bir ücret alıyorsanız, bunu kayıt dışı olarak mı alıyorsunuz? Bu para nereye gidiyor? Bunları sorgulamak gerekiyor. Eğer 3,5 tonluk sınırlamadaki aracın ücretini alıyorsanız, amiyane tabirle bu kıyağı araçlara neden yapıyorsunuz? Bu kanun dışı uygulamanın yapılma nedeni nedir? Bunu özellikle biz araştırıyoruz. Mecliste de gündeme getireceğiz.” dedi.





