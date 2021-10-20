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Gündem Yine İETT yine kaza! Bu kez 7 kişi yaralandı
Gündem

Yine İETT yine kaza! Bu kez 7 kişi yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 09:46:00 - 2021-10-20 09:48:16
Yine İETT yine kaza! Bu kez 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü ile General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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