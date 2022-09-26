  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yine Hasan Can, yine rezalet!
Medya

Yine Hasan Can, yine rezalet!

Acun Ilıcalı'nın televizyonlara çıkartarak meşhur ettiği ve ahlaksız yayınlarıyla herkese pes dedirten Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programında bir rezalet daha yaşandı... Küfürlerin havada uçuştuğu programda iğrenç bel altı konuşmalar mide bulandırdı. Bir kıza cinsel içerikli el hareketi yapıldı..

Yeniakit Publisher
2022-09-26 13:54:00 - 2022-09-26 14:02:30
Yine Hasan Can, yine rezalet!

Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği ismin organize ettiği Hasan Can Kaya Konuşanlar programına Murat Boz konuk oldu. Youtube kanalından Murat Boz ile olan anısını anlattığı bölümü yayınlayan Hasan Can Kaya, güldürme adına yeni bir rezilliğe imza attı.. Murat Boz ise o anı anlatılırken önce utanır gibi rol kesti, sonra kahkaha atarak seviyesini gösterdi.. Programın kadınları da tepkisine sebep olan bölümünde ise Murat Boz, bir genç kıza iğrenç bir el hareketinde bulundu..

Sol çizgiden siyasi mesajları ile bilinen ama lüks mekanlardan da hiç geri durmayan Murat Boz ile arkadaşlığından bahseden Hasan Can Kaya, yazın Alaçatı'da tatil yaparken başından geçen bir olayı anlattı. Hasan Can Kaya, "Alaçatı'da tatildeydik, tüm kızlar benimleydi, bu b.k gelene kadar" diyerek kadınların da tepkisine sebep olacak sözler sarfetti. Kızları bir cinsel meta gibi gösterilmesine ve bir erkeğin birden fazla kızla gönül eğlendirmesini övücü sözlerle anlatılması, başka bir erkek gelince kızların onu terci ettiği şeklinde kızları da suçlayıcı ifadeler kullanılması programı izleyenlerden tepki aldı.. Bu anlatıma, Murat Boz'un kahkaha ile cevap veremsi ise, iğrençliğe tüy dikti..

Hasan Can Kaya "Bu geldi, bütün kızları üstüne çekti bir de dans etmeye başladı" diyerek rezil anlatımını sürdürürken, Murat Boz ise "Kızlar bana gelince ben de kötü oluyorum" karşılığını vererek gönül eğlendirdiği kızları da tahkir etti.

Murat Boz, Hasan Can Kaya'nın sonraki anlatımlarında önce utanır gibi oldu, sonra karakterini tescilleyerek kahkaha atmaya başladı. "Bir ara tişörtünü çıkarttın onu hatırlıyor musun" diyerek bel altı imalarda bulunan Hasan Can Kaya'ya Murat Boz kızarmış yüz ifadesiyle "Hayır öyle bir şey yok" diyerek itiraz etti.

Murat Boz, konserlerde izleyici kızlara havlu attığını söyleyerek, şarkı söylerken bile sanatı değil, izleyicilerle bel altı dürtüleri hedef aldıklarını itiraf edince Hasan Can, "Gerçekten yaptın mı böyle bir şey. Terli havlunu insanlara mı fırlattın" diye sordu. Murat Boz rezil davranışını 'evet yaptım" diyerek kabul edince Hasan Can, "Niye öyle bir şey yaptın Muratcığım"' diye sordu. Murat Boz "Niye şu an kendimi suçlu hissediyorum ya" sözleri ile, izleyici ile aralarındaki çarpık ilişkiyi ifşa etti.. "Bazen izleyici benden öyle şeyler istiyor. İstiyorlar havluyu, isteyince de ben de atıyorum" sözleri ile, yaptığını normalleştirmeye çalıştı.

Murat Boz daha sonra, Konuşanlar'daki bir kadına el işareti de yaptı.. "Sanat", "etik değerler", "sanat için her şey yapılır" söylemleri ile rezil hayatlarını meşru göstermeye ve üstünü perdelemeye çalışanların gerçek yüzlerini ispatlayan bu el hareketi sonrasında Hasan Can'ın "Kanka o hareket 'gel .... demektir" hatırlatması, mide bulandırdı..

 

Sonrasında da devam eden ahlaksız söyleme, kadın dernekleri, kadın haklarını savunan siyasi parti ve sözcülerinden gereken tepkinin gelmemesi dikkat çekti. 

Programdaki mide bulandıran konuşmalar, İhsan Şenocak Hoca'nın 3 yıl önce, üniversiteli kızlara tavsiye mahiyetindeki “Sen belki işi, belki de dersi konuşurken o senin farklı farklı hallerini düşünür. Erkek erkeğe oturduklarında senden, bakışından, oturuşundan, kime yâr oluşundan söz eder. Eğer bir duysan erkeklerin neler konuştuklarını, bir daha onların yüzüne bakmaya bile tahammül etmez, ortamlarına girmemeye yemin ederdin.” uyarısının ne kadar haklı olduğunu gösterdi..

İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu?

Şenocak hocanın hatırlattığı; değil "erkeklerin kızlar hakkında arkalarından cinsel konuşmalar yapması", "binlerce seyircinin karşısında bile erkeklerin kızları nasıl bir meta gibi gördüklerini ispatlayan konuşmalar"la pis niyetlerin ifşa olması, laikçi kesimi bir defa daha haksız çıkarttı. 

 

 

İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu?
İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu?

Gündem

İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu?

İhsan Şenocak'tan Acun Ilıcalı tepkisi: Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere...
İhsan Şenocak'tan Acun Ilıcalı tepkisi: Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere...

Gündem

İhsan Şenocak'tan Acun Ilıcalı tepkisi: Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere...

İhsan Şenocak'tan yarı çıplak 'sanatçı' tepkisi!
İhsan Şenocak'tan yarı çıplak 'sanatçı' tepkisi!

Gündem

İhsan Şenocak'tan yarı çıplak 'sanatçı' tepkisi!

İhsan Şenocak'tan 'çıplaklık' tepkisi!
İhsan Şenocak'tan 'çıplaklık' tepkisi!

İSLAM

İhsan Şenocak'tan 'çıplaklık' tepkisi!

Çıplaklığı eleştiren Halil Konakcı Hoca, CHP ve feministlerin hedefi oldu!
Çıplaklığı eleştiren Halil Konakcı Hoca, CHP ve feministlerin hedefi oldu!

İSLAM

Çıplaklığı eleştiren Halil Konakcı Hoca, CHP ve feministlerin hedefi oldu!

Peki sen bu cesareti nereden alıyorsun İsmail efendi?
Peki sen bu cesareti nereden alıyorsun İsmail efendi?

Medya

Peki sen bu cesareti nereden alıyorsun İsmail efendi?

Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı
Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı

Aktüel

Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı

İhsan Şenocak'tan
İhsan Şenocak'tan "festival" tepkisi! 'Allah'a meydan okumaktır"

İSLAM

İhsan Şenocak'tan "festival" tepkisi! 'Allah'a meydan okumaktır"

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!
Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Medya

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Somer Şef'in açıklaması mide bulandırdı!
Somer Şef'in açıklaması mide bulandırdı!

Medya

Somer Şef'in açıklaması mide bulandırdı!

Türkiye'nin eseri TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılıyor! Türk insanın 120 yıllık hayali...
Türkiye'nin eseri TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılıyor! Türk insanın 120 yıllık hayali...

Ekonomi

Türkiye'nin eseri TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılıyor! Türk insanın 120 yıllık hayali...

Türkiye'nin en büyüğü olacak! En büyük kütüphanelerinden birinin inşaatına Samsun'da başlandı
Türkiye'nin en büyüğü olacak! En büyük kütüphanelerinden birinin inşaatına Samsun'da başlandı

Gündem

Türkiye'nin en büyüğü olacak! En büyük kütüphanelerinden birinin inşaatına Samsun'da başlandı

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23