Yine Hasan Can, yine rezalet!

Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği ismin organize ettiği Hasan Can Kaya Konuşanlar programına Murat Boz konuk oldu. Youtube kanalından Murat Boz ile olan anısını anlattığı bölümü yayınlayan Hasan Can Kaya, güldürme adına yeni bir rezilliğe imza attı.. Murat Boz ise o anı anlatılırken önce utanır gibi rol kesti, sonra kahkaha atarak seviyesini gösterdi.. Programın kadınları da tepkisine sebep olan bölümünde ise Murat Boz, bir genç kıza iğrenç bir el hareketinde bulundu..

Sol çizgiden siyasi mesajları ile bilinen ama lüks mekanlardan da hiç geri durmayan Murat Boz ile arkadaşlığından bahseden Hasan Can Kaya, yazın Alaçatı'da tatil yaparken başından geçen bir olayı anlattı. Hasan Can Kaya, "Alaçatı'da tatildeydik, tüm kızlar benimleydi, bu b.k gelene kadar" diyerek kadınların da tepkisine sebep olacak sözler sarfetti. Kızları bir cinsel meta gibi gösterilmesine ve bir erkeğin birden fazla kızla gönül eğlendirmesini övücü sözlerle anlatılması, başka bir erkek gelince kızların onu terci ettiği şeklinde kızları da suçlayıcı ifadeler kullanılması programı izleyenlerden tepki aldı.. Bu anlatıma, Murat Boz'un kahkaha ile cevap veremsi ise, iğrençliğe tüy dikti..

Hasan Can Kaya "Bu geldi, bütün kızları üstüne çekti bir de dans etmeye başladı" diyerek rezil anlatımını sürdürürken, Murat Boz ise "Kızlar bana gelince ben de kötü oluyorum" karşılığını vererek gönül eğlendirdiği kızları da tahkir etti.

Murat Boz, Hasan Can Kaya'nın sonraki anlatımlarında önce utanır gibi oldu, sonra karakterini tescilleyerek kahkaha atmaya başladı. "Bir ara tişörtünü çıkarttın onu hatırlıyor musun" diyerek bel altı imalarda bulunan Hasan Can Kaya'ya Murat Boz kızarmış yüz ifadesiyle "Hayır öyle bir şey yok" diyerek itiraz etti.

Murat Boz, konserlerde izleyici kızlara havlu attığını söyleyerek, şarkı söylerken bile sanatı değil, izleyicilerle bel altı dürtüleri hedef aldıklarını itiraf edince Hasan Can, "Gerçekten yaptın mı böyle bir şey. Terli havlunu insanlara mı fırlattın" diye sordu. Murat Boz rezil davranışını 'evet yaptım" diyerek kabul edince Hasan Can, "Niye öyle bir şey yaptın Muratcığım"' diye sordu. Murat Boz "Niye şu an kendimi suçlu hissediyorum ya" sözleri ile, izleyici ile aralarındaki çarpık ilişkiyi ifşa etti.. "Bazen izleyici benden öyle şeyler istiyor. İstiyorlar havluyu, isteyince de ben de atıyorum" sözleri ile, yaptığını normalleştirmeye çalıştı.

Murat Boz daha sonra, Konuşanlar'daki bir kadına el işareti de yaptı.. "Sanat", "etik değerler", "sanat için her şey yapılır" söylemleri ile rezil hayatlarını meşru göstermeye ve üstünü perdelemeye çalışanların gerçek yüzlerini ispatlayan bu el hareketi sonrasında Hasan Can'ın "Kanka o hareket 'gel .... demektir" hatırlatması, mide bulandırdı..

Sonrasında da devam eden ahlaksız söyleme, kadın dernekleri, kadın haklarını savunan siyasi parti ve sözcülerinden gereken tepkinin gelmemesi dikkat çekti.

Programdaki mide bulandıran konuşmalar, İhsan Şenocak Hoca'nın 3 yıl önce, üniversiteli kızlara tavsiye mahiyetindeki “Sen belki işi, belki de dersi konuşurken o senin farklı farklı hallerini düşünür. Erkek erkeğe oturduklarında senden, bakışından, oturuşundan, kime yâr oluşundan söz eder. Eğer bir duysan erkeklerin neler konuştuklarını, bir daha onların yüzüne bakmaya bile tahammül etmez, ortamlarına girmemeye yemin ederdin.” uyarısının ne kadar haklı olduğunu gösterdi..

Şenocak hocanın hatırlattığı; değil "erkeklerin kızlar hakkında arkalarından cinsel konuşmalar yapması", "binlerce seyircinin karşısında bile erkeklerin kızları nasıl bir meta gibi gördüklerini ispatlayan konuşmalar"la pis niyetlerin ifşa olması, laikçi kesimi bir defa daha haksız çıkarttı.