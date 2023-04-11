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Spor Yine hakem tartışması! Uğur Dündar'dan olay sözler
Spor

Yine hakem tartışması! Uğur Dündar'dan olay sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-11 01:07:00 -
Yine hakem tartışması! Uğur Dündar'dan olay sözler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Valencia'nın pozisyonu için açıklamalarda bulundu. Dündar, Fenerbahçe'nin sadece rakibe karşı oynamadığını belirtti.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Uğur Dündar da paylaştı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Valencia'nın pozisyonu için 'Penaltı' diyen eski hakem Fırat Aydınus'un TV 8,5'ta yaptığı yorumları paylaştı.

"Ben Nedenini buluyorum"

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Fırat Aydınus, "Net Penaltı. VAR çağırmalıydı. VAR neden çağırmaz? Kendimi VAR hakeminin yerine koyuyorum... Mantıklı bir neden bulamıyorum!.." Ben buluyorum. Çünkü Fenerbahçe sadece rakibe karşı değil, hakeme ve VAR'a karşı da oynuyor! 

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