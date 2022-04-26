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Dünya Yine göçmen teknesi felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!
Dünya

Yine göçmen teknesi felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Tunus ve Lübnan açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu 18 göçmen hayatını kaybetti. 181 göçmen sınırı geçmek üzereyken kurtarıldı. Teknelerin alabora olması sonucu kaybolanları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 07:53:00 -
Yine göçmen teknesi felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için çıktıkları yolda can veriyor. Akdeniz'de tehlikeli deniz yolculuğu yaparken boğulan göçmenlerin cesetleri ise kıyıya vuruyor.

2 olayda 18 ölü

 

Son olarak Tunus'un Sfaks kenti açıklarında göçmenlerin bulunduğu 4 tekne alabora oldu. Akdeniz'den geçerek İtalya'ya göç etmeye çalışan yaklaşık 120 Afrikalı göçmen ve mülteciyi taşıyan teknelerin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. 10 göçmen ise kayboldu. Öte yandan Lübnan'ın liman kenti Trablus açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu bir çocuk öldü. 48 kişi ise kurtarıldı.

Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cibabli, 23 Nisan'da düzensiz göçmenlerin sınırı geçmek üzere gerçekleştirdiği 5 operasyonun engellendiğini kaydetti. Düzensiz göçmenlerden 181'inin sınırı geçmek üzereyken kurtarıldığını ve kıyıya vuran 3 cesedin ise çıkarıldığı kaydedildi. Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor. Tunus İçişleri Bakanlığı'na göre, 2022 yılı başından itibaren 205 yasa dışı göç girişimi engellendi.

Kaynak: Sabah

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