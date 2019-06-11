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Yine Gâvurluk, Yine Sözcü!... Yılmaz Özdil İzlanda'yı haklı çıkarmaya çalıştı

İzlanda’nın millilerimize yönelik rezil tavırlarına milyonlarca vatan evlâdı büyük tepki gösterirken, Sözcü zihniyetinin yine “gâvurdan” yana tavır koymasına vatandaşlar tepki gösterdi. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Milli Takımımızı girişte saatlerce bekleterek, kapsamlı aramalardan geçirerek, mikrofon yerine tuvalet fırçası tutarak alçaklıkta sınır tanımadığını gösteren İzlandalılara tam destek çıktı. Türklerin Osmanlı’dan bu yana “barbarlık” yaptıklarını öne sürme cüretinde bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 11:52
Yine Gâvurluk, Yine Sözcü!... Yılmaz Özdil İzlanda'yı haklı çıkarmaya çalıştı

 Hasan Öztürk  yeniakit.com.tr 

Türkiye-Yunanistan maçındaki Yunanistan protestolarından bahisle İzlanda’nın millilerimize karşı terbiye dışı tutumunu haklı göstermeye çalışan, Konya’daki Türkiye-Fransa milli maçındaki tezahüratları bile “İzlanda”nın haklılığına delil göstermekten çekinmeyen Yılmaz Özdil’e tepki yağıyor.

Alçaksınız!..

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından “Gavur zihniyetine” tepki yağdırıyorlar. Bu zihniyetin her durumda “gavurdan” yana olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, İzlanda’nın rezilliğini savunmak için Türkiye’ye, Türklere, Osmanlıya çamur atan, tribünlerdeki milli coşkuya bile saldıran zihniyeti “iyi bellemeye” davet ettiler.

Yunan Kafası!..

Vatandaşlar, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine “Yunanlı” diyen “Yunan medyasına” cevap veremediğini hatırlatarak, “Bu kafa yunan kafasıdır. Bu kafa, Macaristan’dan damızlık erkek ithal etme” teklifinde bulunabilen çağ dışı kafadır” dediler.

Fransa maçında verdikleri büyük destekle, dünya şampiyonunu eze eze yenmemize büyük katkı sağlayan Konyalılar da, Yılmaz Özdil’in Fransa maçında destek veren Konyalılara saldırmasına sert tepki gösterdiler.

Fransa Teknik Direktörü’nün maç sonrasında, muhteşem tezahürattan etkilendiklerini söylediğini hatırlatan Konyalılar, “Türkiye kazanınca Özdil zihniyeti üzülüyor, dolar yükselince sevinen dolar düşünce üzülen bir zihniyet bu. Alçak zihniyet, köle zihniyeti, rezil zihniyet, Türkiye’ye Fransız zihniyet. Bütün iyilikleri batıda, bütün kötülükler ise Doğu’da gören, ezik, büzük, hoyrat, alçak zihniyet” dediler.

Özdil’in Yunanlıları, İzlandalıları göklere çıkartıp, Türk milletini yerden yere vurduğu yazısıyla bir zihniyet dünyasını ifşa ettiğini belirten vatandaşlar, “Gavur zihniyeti yazısını, ‘Sportmenlikten nasibini almamış, kendi tarihinden haberi olmayan, kendisine bile saygısı olmayan bir millet başkasından saygı bekleyebilir mi?’ diyerek bitiriyor. Yazısında İzlanda’ya değil, İzlandanın alçaklığına değil İzlanda’nın tahkir ettiği Türk milletine saldırı var. Bu alçaklık kayıtlara geçmiştir” diyerek tepkilerini ortaya koydular

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:52
  1. Konya
  2. yılmaz özdil
  3. izlanda
  4. Emre Belözoğlu

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