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Gündem Yine felaket getirdi! Alkol masasında kavga kanlı bitti
Gündem

Yine felaket getirdi! Alkol masasında kavga kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:43:00 - 2024-05-08 23:14:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol masasındaki arkadaşların kavgası kanlı bitti.

Alkol yine felaketi beraberinde getirdi. İçki masasında buluşan arkadaşlar alkolün etkisiyle birbirini girdi, kan aktı.

Kemal A. (39) ve Osman Y. (58) kurdukları masada alkol almaya başladılar. Alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar birbirini darbetmeye başladı.

1'i ağır 2 yaralı!

Duruma öfkelenen Kemal A. elindeki alkol şişesini kırarak arkadaşı Osman Y.'yi boğazından ağır yaraladı. Kavgayı gören çevredekiler, şahısları ayırarak durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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