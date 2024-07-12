Yine F-35 yine sorun! Pilot apar topar uçaktan kaçtı
F-35 pilotu, Japonya'daki Iwakuni Hava Üssü'ne acil inişin ardından uçağı hızla tahliye etti.
Sorunun eğitim görevi sırasında meydana gelen motordaki aşırı ısınma olduğu ve pilotun patlama riskinden dolayı hızlı kaçmaya çalıştığı kaydedildi.
Japonya'daki Iwakuni Hava Üssü'ne acil iniş yapan bir F-35 pilotu, uçağını hızla tahliye etti. Eğitim görevi sırasında motorda meydana gelen aşırı ısınma nedeniyle pilot, patlama riski taşıyan durumdan hızla uzaklaşmaya çalıştı. Olay, eğitim sırasında yaşanan teknik sorunların ve acil durum prosedürlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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