'Hizbullah'ı hafife aldık!'

İşgal medyasında yapılan bir haberde "Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı" aktarıldı.

Haberde, "israil'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı dizginlemeye zorlamak için sivil hedeflere saldırılar başlatmayı değerlendirdiği" iddia edildi.

İşgalci sözde bir yetkili, "Hizbullah'ın savaşa bu kadar güçlü bir şekilde katılacağını düşünmemiştik." dedi. Hizbullah'ın işgal topraklarının orta kesimlerini hedef almasına işaret eden sözde yetkili, "Hizbullah konusunda hata yaptık, bu kadar uzak mesafelere füze fırlatmalarını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

İşgal medyası işgalci Netanyahu'nun, Lübnan sınırındaki durum da dahil olmak üzere gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.