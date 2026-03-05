İmamoğlu sonunda PES etti! ‘O adaya destek olurum’

9 Mart’ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan İmamoğlu, cezaevinden yaptığı açıklamalarda savunma stratejisinin ötesine geçtiğini ifade etti. Kendisi hakkındaki hukuki süreci siyasi bir zemine taşıyan İmamoğlu, “Çıkış yolumuzu milletimizle paylaşmak adına önemli bir siyasi çalışmayı yürüttüğüm bir süreçteyim” diyerek, önümüzdeki dönemde yeni bir siyasi hamle yapacağının işaretini verdi.

Demokrasi vurgusuyla adaylığa yeşil ışık

Adaylık meselesinin şahsi bir konu olmadığını savunan İmamoğlu, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu iddia etti. Kendi adaylığına dair açık bir kapı bırakan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum. Dolayısıyla ülkenin hayrına, demokrasimizin menfaatine hangi yol daha etkin şekilde hizmet edecekse, zamanı geldiğinde ben de o yolun yolcusu olurum.”

CHP ve muhalefet cephesinde yankı uyandırdı

İmamoğlu’nun bu çıkışı, özellikle CHP ve muhalefet kulislerinde geniş yankı buldu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve görevden uzaklaştırılma süreci devam ederken gelen bu "adaylık" çıkışı, kamuoyunda farklı yorumlara sebep oldu. Siyasi gözlemciler, İmamoğlu’nun bu hamlesini yargı sürecini siyasileştirme çabası olarak değerlendirirken, muhalefet bloğunun bu duruma nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.