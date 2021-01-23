Yine çirkin ithamlar! “Fırıldak Sebo” Erdoğan’ı savunur gibi yapıp gözdağı verdi

Kaleme aldığı yazıları ve söylemleri nedeniyle “Fırıldak Sebo” olarak anılan Sabahattin Önkibar, yine muhalefet etmeyi bırakıp düşmanlık yapmaya başladı.

Şahsi YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendince aba altından sopa gösterdi.

Küresel eşkıya ABD’nin Türkiye’de yeni bir darbe planı yaptığını ileri süren Önkibar, Erdoğan’ın yanındaymış gibi davranıp, “Erdoğan’ın da politikaları hatalı” diyerek kendince Cumhurbaşkanını tehdit etti.

Sabahattin Önkibar, "Erdoğan Biden'ı tebrik etmişti, Biden geri dönüş yapmadı. Bunun anlamı, ABD'deki yeni yönetimin, Erdoğan'ın üstünü çizmesi demektir. Altını çizeceğim bir başka şey ise, Erdoğan'ın içinde bulunduğumuz bu süreç içinde bile yanlış politikalar izlemesidir. Erdoğan toplumun tamamını kucaklaması gerekirken, o hala yandaşlarını kucaklamakla meşgul." dedi.