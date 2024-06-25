Yine CHP, yine taciz! Adalar’da skandal iddia
Günlerdir devam eden protesto gösterileri ile gündemden düşmeyen CHP’li Adalar’da şimdi de cinsel taciz iddiası gündemi altüst etti.
Adalar günlerdir devasa minibüsleri konuşurken Adalar Belediyesi’nden gelen cinsel taciz skandalı ile sarsıldı. Adalar Belediyesi’nin veteriner bölümünde çalışan bir erkek belediye içsinin, belediyenin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan kadın memura cinsel tacizde bulunduğu iddiası Adalar gündemine oturdu.
Adalar Belediyesi’nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan kadın memurun aynı bölümde çalışan erkek belediye işçisi tarafından taciz edildiği, kadın memurun korktuğu için her hangi bir şikayette bulunmadığı ancak tacizin devam ettiği ve tehdit boyuna gelmesi sebebiyle tacizden bunalan kadın memurun Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir kaç ay önce suç duyurusunda bulundu iddia edildi.
Cinsel tacizin belediye tarafından üstünün kapatılmak istendiği ancak kadın memurun taciz ve tehdide atrık dayanamadığı için suç duyurusunda bulunulmasından sonra olayın ortaya çıktığı iddia ediliyor. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
Konuyu Ada Gazetesi'nde gündeme getiren Şükrü Abanoz, şu ifadeleri kullandı:
Eğer açıklama yapılmaması durumunda kendisi ve olayı örtmeye çalıştığı iddia edilen bir başkan yardımcısı hakkındaki iddiaların doğru olduğu kabul edileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizelim.
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat;
- Adalar Belediye Başkanlığı’nın veterinerlik bölümünde belediyeye yeni girmiş bir kadın memurunuza cinsel taciz yapıldığı iddiaları doğru mudur?
- Kadın memurun korktuğu için sessiz kaldığı ve olayın tarafınız ve başkan yardımcılığınızı yapan biri tarafından bilindiği ve saklandığı doğru mudur?
- Kadın memurun cinsel saldırı ve tehditlerin artması sebebiyle dayanamayıp Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu doğru mudur?
- İddialar doğru ise cinsel saldırıda bulunan erkek belediye işçisi için ne gibi işlem yaptınız?
- Taciz olayı ne zaman oldu ve siz bir işlem yaptı isenizi ne zaman yaptınız? Eğer taciz iddialarının üstünden zaman geçtikten sonra olay savcılığa intikal ettiğinde işlem yaptı iseniz neden zamanında olay ile ilgili bir işlem yapmadınız?
- Olayı bir başkan yardımcınız ile beraber üstünü kapatmak istediğiniz iddiaları doğru mudur?
- Eğer iddia doğru ise, olayı örtmek istediği iddia edilen başkan yardımcınız hangisidir?
- Cinsel taciz yaptığı iddia edilen erkek belediye işçisinin daha önce görevi başında alkol vb. kullandığı iddia ediliyor. Bu erkek belediye işçinizin bu gibi vukuatları var mıdır?
- Bu erkek belediye işçisinin daha önce belediyenize ait bir araçta belediyedeki bir müdürümüzün kızı ile ugunsuz bir şekilde yakalandığı ve beraber görev başında iken alkol vb. kullandıkları iddiaları doğru mudur?
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