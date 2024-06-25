Yine CHP, yine taciz! Adalar’da skandal iddia

Adalar günlerdir devasa minibüsleri konuşurken Adalar Belediyesi’nden gelen cinsel taciz skandalı ile sarsıldı. Adalar Belediyesi’nin veteriner bölümünde çalışan bir erkek belediye içsinin, belediyenin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan kadın memura cinsel tacizde bulunduğu iddiası Adalar gündemine oturdu.

Adalar Belediyesi’nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan kadın memurun aynı bölümde çalışan erkek belediye işçisi tarafından taciz edildiği, kadın memurun korktuğu için her hangi bir şikayette bulunmadığı ancak tacizin devam ettiği ve tehdit boyuna gelmesi sebebiyle tacizden bunalan kadın memurun Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir kaç ay önce suç duyurusunda bulundu iddia edildi.

Cinsel tacizin belediye tarafından üstünün kapatılmak istendiği ancak kadın memurun taciz ve tehdide atrık dayanamadığı için suç duyurusunda bulunulmasından sonra olayın ortaya çıktığı iddia ediliyor. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Konuyu Ada Gazetesi'nde gündeme getiren Şükrü Abanoz, şu ifadeleri kullandı:

Eğer açıklama yapılmaması durumunda kendisi ve olayı örtmeye çalıştığı iddia edilen bir başkan yardımcısı hakkındaki iddiaların doğru olduğu kabul edileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizelim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat;