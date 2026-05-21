Yine birileri kemalistleri tokatladı
İzmir Bergama'daki 19 Mayıs törenlerinde, heykelci zihniyetin son ürünü olarak ortaya çıkan çakma bir Mustafa Kemal replikasının, adeta bir tiyatro sahnesindeymiş gibi komik hareketlerle vatandaşları selamlayıp prim yapmaya çalışması pes dedirtti. Şahsın kaç para kazandığı merak konusu oldu. Zira milli bayramlarda TikTok'ta yayın açıp paraya para demeyen çakma Mustafa Kemallerin milyon liralara varan paralar indirdiği biliniyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs töreninde ilginç anlar yaşandı.
Kutlamalar sırasında CHP'nin 1'inci Genel Başkanı Mustafa Kemal'e benzerliğiyle dikkat çeken bir kişi, tören alanına gelerek vatandaşları selamladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde, söz konusu kişinin bir süre ayakta durarak törene katılan kalabalığa baktığı görüldü. Kalabalığın çığlıklar atarak şahsa selam vermesi dikkat çekti.
