21 Mayıs 1986: Ömer Tilmisani'nin vefatı (Hukukçu/İhvan Lideri)

Kahire’de doğan el Tilmisani 1924 yılında liseden, 1930 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Hukuk fakültesinden mezun olduğunda İngiliz işgaline başkaldıran gençler arasında bulunduğu için hapse atıldı. Hapisten çıktıktan sonra 1933 yılında İhvan-ı Müslimin teşkilatının kurucusu ve ilk lideri Hasan el-Benna’nın yanında ve İhvan-ı Müslimin’de yer aldı.







1952 devriminden sonra Mısır’ın yeni lideri Cemal Abdünnasır’ın İhvan-ı Müslimin’e karşı başlattığı kampanyada 1954 yılında tutuklanarak 1971 yılına kadar hapishanede kaldı, ağır işkence gördü. Sonra Hasan el-Hudeybi’nin yerine İhvan’ı Müslimin lideri seçildi ve ölümüne kadar da bu görevi sürdürdü. Ömer Tilmisani, Hasan el Benna’nın çizdiği yolda yürüdü. Toplumun ıslahının ve İslamileştirilmesinin fertten başlayarak “merkezden muhite doğru” yayılması kanaatinde olup şöyle diyordu; “Eğer biz fertlerin vicdanlarında İslam’ı hakim kılmazsak, toplumu yönetecek sisteme nasıl hakim olabiliriz?”







Tilmisani’nin “merkezden muhite” politikası sayesinde Mısır’da öğrenci dernekleri, tabipler odası, hukukçular ve eczacılar birlikleri ile gazeteciler derneklerinin yönetimine Müslümanlar egemen oldu. Suriye, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de İhvan-ı Müslimin’in görüşleri ilerleme kaydetti.



Tilmisani Moro cihadına büyük destek verdi. Afganistan İslam cihadına da müşavirlik yaptı. Pakistan’da bulunan Afgan mücahitlere maddi ve manevi imkânlar sağladı. Suriye’de Esad rejimine başkaldıran İhvan-ı Müslimin’in başarısı için çalıştı.







İran-Irak Savaşı’nın sona erdirilmesinde arabuluculuk yaptı. Filistin davasının sonuna kadar savunucusu oldu ve Filistin mücadelesini İslamî çizgiye getirebilmek için gayret sarf etti.



Ömer Tilmisani 21 Mayıs 1986’da Kahire’de vefat etti. Cenazesine, ekseriyetini gençlerin oluşturduğu yarım milyonu aşkın bir cemaat iştirak etti.