O hastalığın habercisi olabilir! Geçmeyen baş ağrısını hafife almayın

Geçmeyen baş ağrısı, denge kaybı ya da görme problemleri çoğu zaman günlük yorgunlukla açıklansa da bazı hastalarda beyin tümörünün ilk işaretleri arasında yer alabiliyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Gözcü, beyin tümörlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bazı belirtiler sıradan sanılsa da altta yatan neden ciddi olabilir. Gecikme, tedavi sürecini zorlaştırabilir" diye konuştu.

Günümüzde beyin tümörlerinin farklı yaş gruplarında görülebildiğini ifade eden Gözcü, hastaların çoğu zaman belirtileri önemsemeden süreci ertelediğine dikkat çekti.

Beyin tümörlerinin bazı hastalarda yavaş ve fark edilmeden ilerleyebildiğini belirten Op. Dr. Selçuk Gözcü, "Geçmeyen baş ağrısı, mide bulantısı, denge kaybı, konuşma bozukluğu ve görme problemleri gibi belirtilerin dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Bu tür şikâyetlerin devam etmesi halinde mutlaka ileri tetkik yapılmalı" şeklinde konuştu.

Tedavisi var mı?

Beyin tümörü tedavisinde standart bir yaklaşımın yeterli olmadığını belirten Gözcü, tümörün yapısı, yerleşimi ve hastanın genel durumuna göre tedavi planının kişiye özel olarak oluşturulduğunu ifade etti. Amaçlarının en doğru zamanda en uygun müdahaleyi gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Tedavide teknolojinin yeri

Endoskopik ve mikrocerrahi tekniklerin uygun hastalarda önemli avantajlar sağlayabildiğini belirten Op. Dr. Selçuk Gözcü, bu yöntemlerin daha hassas müdahale imkânı sunduğunu söyledi. Ancak her yöntemin her hasta için uygun olmadığını, doğru hasta seçiminin tedavi başarısında belirleyici olduğunu vurguladı.

Beyin tümörlerinin primer (beynin kendisinden kaynaklanan) ve sekonder (vücudun başka bir bölgesinden yayılan) olarak iki gruba ayrıldığını belirten Gözcü, belirtilerin tümörün yerleşimine göre değişebileceğini ifade etti. Baş ağrısı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, nöbet, konuşma bozukluğu, görme problemleri, denge kaybı, bulantı ve kusmanın en sık görülen bulgular arasında yer aldığını söyledi.

Tanı sürecinde tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını belirten Gözcü, cerrahi planlanan hastalarda tedavinin her zaman hastaya özel olarak belirlendiğini ifade etti.

Hibrit ameliyathane ve yeni nesil sistemler

Beyin cerrahisinde ameliyathane donanımının büyük önem taşıdığını belirten Op. Dr. Selçuk Gözcü, hibrit ameliyathanelerde ameliyat sırasında MR ve tomografi çekilebildiğini söyledi. Bu sayede cerrahinin daha kontrollü ilerlediğini ve sonuçların olumlu yönde etkilendiğini ifade etti.

Ayrıca navigasyon sistemleri (tümör haritalama), ultrasonik aspiratörler ve floresan mikroskop gibi ileri teknolojilerin kullanıldığını belirten Gözcü, bu sistemlerin tümör dokusunun daha net ayırt edilmesini sağladığını ve sağlıklı dokuların korunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Tedavi sürecinde farklı branşlarla birlikte hareket ettiklerini belirten Gözcü, hastaların onkolojik durumlarına göre multidisipliner şekilde takip edildiğini ve tedavi planlarının buna göre oluşturulduğunu söyledi.

Siz siz olun belirtileri önemseyin

Belirtilerin ertelenmesinin risk oluşturabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Selçuk Gözcü, hastaların şikâyetleri görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı. Gecikmenin sinir sistemi üzerinde daha fazla hasara yol açabileceğini ve tedavi sürecini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Beyin cerrahisinin yüksek hassasiyet gerektirdiğini belirten Gözcü, güçlü ekip, ileri teknoloji ve detaylı değerlendirmenin tedavi başarısında önemli rol oynadığını söyledi. Hastalara hem tıbbi hem de konfor açısından kapsamlı bir yaklaşım sunduklarını ifade etti.

Belirtiler hafife alınmamalı

Beyin tümörlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Op. Dr. Selçuk Gözcü, "Belirtileri hafife almamak gerekir. Doğru tanı ve zamanında yapılan müdahale, hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler" diyerek sözlerini tamamladı.