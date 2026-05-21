Sahte TOKİ siteleriyle milyonluk vurgun: Eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli büyük bir dolandırıcılık şebekesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini hedef aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) kurumsal kimliğini birebir taklit ederek sahte internet siteleri kuran ve bu yolla çok sayıda vatandaşı ağ ağına düşüren şebekeye yönelik 13 ilde eş zamanlı ‘şafak’ operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şebekenin vatandaşları tam 9 milyon 41 bin 849 lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TOKİ izlenimi vererek hazırlanan sahte internet siteleriyle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

