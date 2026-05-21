ABD'de tehlikeli madde paniği! 3 kişi öldü

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de tehlikeli madde paniği! 3 kişi öldü

ABD’nin New Mexico eyaletinde bir evde tanımlanamayan bir maddeye maruz kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişinin tedavisi sürüyor. Olay yerine müdahale eden çok sayıda ilk yardım görevlisinin de aynı maddeden etkilenmesi paniği büyüttü.

ABD’nin New Mexico eyaletinde yaşanan gizemli olay, bölgede alarma neden oldu. Albuquerque kentindeki bir eve aşırı doz şüphesiyle sevk edilen ekipler, içeride tanımlanamayan bir maddeye maruz kalmış 4 kişiyle karşılaştı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, evde baygın halde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Sağ olarak çıkarılan 1 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

New Mexico yetkilileri, ilk yardım ekibinin "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldığını belirtti.

Yetkililer, ekiplerin evdeki 4 kişinin "tanımlanamayan maddeye" maruziyeti sonucu baygın halde bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, diğerinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İlk yardım ekibinden 18 kişinin de müdahale sırasında bu maddeye maruz kalmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler göstermeye başladığını belirten yetkililer, ekibin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Yetkililer, ilk yardım ekibinin karantinaya alındığını ve gözetim altında tutulduğunu, 2 görevlinin durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiyenin, ilgili maddeyi tespit etmek üzere olay yerinde inceleme çalışmalarına katıldığını dile getiren yetkililer, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını aktardı.

