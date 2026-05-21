Ben-Gvir istenmeyen adam ilan edildi!
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sumud aktivistlerine işkence edilmesinden dolayı işgalci rejimin sözde Bakanı Ben-Gvir'in Avrupa Birliği (AB) ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sumud aktivistlerine işkence edilmesinden dolayı işgalci rejimin sözde Bakanı Ben-Gvir'in Avrupa Birliği (AB) ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.
Sanchez, X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaptı.
Tüm dünyadan tepki çeken, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin işgalci rejim ve ordusu tarafından aşağılandığı görüntülere atıfta bulunan Sanchez, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, Gazze'yi destekleyen uluslararası filonun üyelerini aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Vatandaşlarımıza kötü muamele eden hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sanchez, "Şimdi, Brüksel'i bu yaptırımları acilen Avrupa düzeyine çıkarmaya çağıracağız." açıklamasında bulundu.