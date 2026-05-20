Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere başvuran 85 vatandaştan 4’ünün tedavisinin sürdüğünü, can kaybı bulunmadığını duyurdu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hasar ve sağlık başvurularına ilişkin ilk tablo Malatya Valiliği tarafından paylaşıldı.

 

Açıklamada, Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 68 ihbar ulaştığı, bunların 28'inin hasar tespit, 40'ının ise bilgi alma amaçlı olduğu kaydedildi. İlk saha incelemelerine göre Yazıhan ilçesi Bereketli ve Sürür mahallelerinde 2 ahırda kısmi çökme, Doğanşehir'de 1 bina ile 1 ahırda kısmi hasar, Arguvan ilçesinde ise 1 istinat duvarında yıkım meydana geldiği tespit edildiği belirtildi. Turgut Özal Üniversitesi'nde asma tavanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığının ifade edildiği açıklamada, deprem sonrası hastanelere başvuran 85 vatandaştan 4'ünün tedavisinin sürdüğü, can kaybı bulunmadığı açıklandı.

 

Açıklamada, karayolları ekiplerinin Pütürge-Kubbe Dağı mevkiinde kaya düşmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına devam ettiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına devam edileceği belirtildi.

Yaşayan ölüler olduk.

Depremin anlamını gayesini unuttuk. Ölüm var ölüm rabbim hala merhameti ile uyarıyor.

Tedbir

Çözüm: kentsel dönüşüm diyorlar ama yeni binalar da yerle bir oldu bu işte bir terslik var
