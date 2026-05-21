Minik öğrencilerin Kur’an kursu mezuniyet sevinci
Erzincan İl Müftülüğü’ne bağlı İbrahim Duman 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.
Erzincan İl Müftülüğü’ne bağlı İbrahim Duman 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.
Kursta gerçekleştirilen programa İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İl Müftü Yardımcısı Rahmi Elen, kurs öğreticileri, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.
Programda minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahiler eşliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi. Öğrencilerin hazırladığı performanslar, katılımcılardan beğeni aldı. Törende konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kur’an-ı Kerim’i sevdirerek öğretmek için emek veren öğreticilere ve ailelere teşekkür etti.
Fakirullahoğlu, çocukların küçük yaşta Kur’an-ı Kerim ile tanışmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu yaşta Kur’an’la tanışan çocuklarımızın, gelecekte hem dini hem ahlaki anlamda örnek bireyler olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Program, öğrencilere mezuniyet belgeleri ve çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23