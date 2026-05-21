İngiltere'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi
İngiltere'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

İngiltere'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleye tepki gösterdi. Cooper, yaşananların “insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal ettiğini” söyledi.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürülmesi ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunmasına ilişkin paylaştığı görüntüye tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan kişilerle alay ettiği videoyu görünce dehşete düştüğünü kaydeden Cooper, 'Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir. Konsolosluk desteği sağlamak amacıyla, olayda yer alan bazı İngiliz vatandaşlarının aileleriyle iletişim halindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Cooper, İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın yanı sıra olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık.' dedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin 'Özgür Filistin' diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in 'İşte böyle yapmak gerekiyor.' dediği duyulmuştu.

Yorumlar

Blondepate

İyi polis, kötü polis.. Bitkin bu numaraları....

Doktor

Günaydın İngiltere bu yapılan vahşet ve katilliğe İngilizlerde ortaktır. Boşuna bağırıp çağırmayın
