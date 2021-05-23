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Yine bir metrobüs vakası... "Pembe vagon" olsa bunlar olmazdı

Kadınların şehir içi ulaşım için kullanacağı "Pembe Vagon" uygulamasının gerekliliği günden güne artıyor. İstanbul’da metrobüste kadın ve erkek yolcunun "bacak bacak üstüne attın" kavgası kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:08:00 - 2021-05-23 13:09:11

İstanbul’da kadınların toplu taşımalarda yaşadığı sıkıntılar gündemden düşmüyor. Yeniakit'in sık sık gündeme taşıdığı, ABD, Japonya gibi ülkelerin de uzun süredir uyguladığı tercihe dayalı pembe vagon uygulamasının zorunluluğu, bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul'da metrobüste yaşanan bir olay pembe vagon uygulamasının gerekliliğini yeniden ortaya koydu.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu duruma tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, "Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar" diyerek tepki gösterdi.

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pembe vagon zorunluluğu

Metrobüste yaşanan bu olay, tercihe dayalı pembe vagon uygulamasının şart olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kadınların isteklerine bağlı olarak erkeklerden bağımsız bir şekilde kendi aralarında seyahat etmesine olanak sağlayan pembe vagon uygulamasıyla, yaşanan bu tarz olayların önüne geçilmesi gerekiyor.

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