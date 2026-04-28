Almanya Başbakanı Merz sert çıktı! ABD'ye peş peşe mesajlar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran gerilimi üzerinden ABD’ye yönelik sert çıkışlarıyla gündeme geldi. Merz, aynı gün içinde yaptığı iki ayrı açıklamada Washington yönetimini hedef alarak, Berlin ile ABD arasında yeni bir diplomatik gerilim başlığının kapısını araladı.

Günün ilk açıklamasını Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseyi ziyaret ettiği sırada yapan Merz, öğrencilerin önünde ABD’nin İran yönetimi karşısında küçük düştüğünü söyledi. Bu sözler, Almanya’da ve uluslararası kamuoyunda dikkat çeken ilk çıkış olarak öne çıktı.

İRAN POLİTİKASINA AÇIK ELEŞTİRİ

Merz, akşam saatlerinde ise Hristiyan Birlik Partilerinin çalıştayının ardından yaptığı değerlendirmede, bu kez daha kapsamlı bir eleştiri yöneltti. ABD ve İsrail’in İran’a karşı izlediği çizgiden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Merz, iki ülkenin de başından beri sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydığını ifade etti.

Alman lider, gelinen noktada bu hesabın tutmadığının açık şekilde ortaya çıktığını söyledi. Merz, bugün artık herkesin bu meselenin çözülemediğini kabul etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, Avrupa’nın bu tabloda daha farklı bir rol üstlenmesi gerektiği mesajını verdi.

“AVRUPA OLARAK DİPLOMATİK ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Merz, yaşanan gelişmeler karşısında Avrupalı ülkelerin diplomatik çözüm arayışına katkı sunmak istediğini belirtti. ABD ile İran arasında yakın vadede bir anlaşma beklemediğini ifade eden Alman Başbakan, Avrupa’nın bu nedenle kendi diplomatik kanallarını daha etkin hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Almanya’nın İran’a yönelik diplomatik girişimlerinin yeniden başladığını kaydeden Merz, bu süreçte Amerikan tarafıyla yakın koordinasyon içinde olduklarını da belirtti. Ancak buna rağmen Avrupa’nın, çatışmanın çözümüne dair kendine özgü bir vizyon ve yaklaşım geliştirdiğini vurguladı.

BERLİN’DEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK MESAJI

Merz, Avrupa’nın ortaya koyduğu diplomatik çabaların başarıya ulaşmasını umut ettiğini, ancak sonuç alınacağı konusunda kesin konuşamayacağını da dile getirdi. Bu ifade, Berlin yönetiminin süreçten tamamen umut kesmediğini ancak sahadaki gelişmeler nedeniyle ihtiyatlı bir tutum sergilediğini gösterdi.

Başbakan Merz’in bir gün içinde peş peşe yaptığı bu açıklamalar, Almanya’nın İran krizi konusunda Washington’dan daha eleştirel ve daha temkinli bir çizgiye yöneldiği şeklinde yorumlandı. Bu çıkışların, önümüzdeki dönemde Avrupa ile ABD arasındaki dış politika ayrışmalarını daha görünür hale getirmesi bekleniyor.