AK Parti'nin acı kaybı! Sivas eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti

kaybetti. Açıkalın'ın cenazesi, yarın İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

SİVAS'TA VE ANKARA'DA DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

Sivas siyasetinin önemli isimlerinden, 22. ve 23. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Siyaset dünyasında uzun yıllar aktif görevler üstlenen ve Sivas’a önemli hizmetlerde bulunan Açıkalın’ın vefatı, memleketi Sivas’ta ve Ankara’da derin bir üzüntüyle karşılandı.

MÜTEVAZI KİŞİLİĞİYLE DE TANINIYORDU

TBMM çatısı altında iki dönem boyunca Sivas’ı temsil eden Açıkalın, sadece siyasi kimliğiyle değil, cemiyet hayatındaki çalışmaları ve mütevazı kişiliğiyle de tanınıyordu. Vefat haberinin ardından siyasetçiler, yerel yöneticiler ve sevenleri taziye mesajları yayımladı.

İSTANBUL'DA HÜZÜNLÜ VEDA VAKTİ

Merhum Mehmet Mustafa Açıkalın’ın cenaze programı netleşti. Açıkalın, yarın İstanbul’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze namazı, öğle namazını müteakip Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Açıkalın’ın naaşı, Ihlamur Kuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Sivas siyasetinde iz bırakan isimlerden biri olan Açıkalın için düzenlenecek törene; siyaset dünyasından çok sayıda ismin, yakınlarının ve Sivaslı hemşehrilerinin katılması bekleniyor.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN KİMDİR?

Mehmet Mustafa Açıkalın, 6 Nisan 1951'de Sivas'ta doğdu. Babasının adı Abdurrauf, annesinin adı Saadet'tir.

Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Maliye Müfettiş Muavini olarak Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Fransa Paris'te staj yaptı. Maliye Başmüfettişi oldu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü ve Genel Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Bu arada İĞTAŞ AŞ, BELTUR AŞ ve İstanbul Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 22. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

23. Dönem'de NATO PA Türk Grubu Üyeliğine yeniden seçildi. İyi düzeyde Fransızca ve orta düzeyde İngilizce bilen Açıkalın, evli ve 4 çocuk babasıydı.