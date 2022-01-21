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Gündem Yine bir ilk: Domuzdan, bir insana böbrek nakli yapıldı!
Gündem

Yine bir ilk: Domuzdan, bir insana böbrek nakli yapıldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölmek üzere olan bir kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledilmesinin ardından bilim insanları, domuzdan beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana genetiği değiştirilmiş böbrek nakil edilerek yeni bir ilki daha gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 11:20:00 - 2022-01-21 11:33:50
Yine bir ilk: Domuzdan, bir insana böbrek nakli yapıldı!

Hayvan organlarının insan hayatını kurtarmak için önemli bir alternatif haline gelmesinde yeni bir adım daha atıldı. Alabama Üniversitesi'nden araştırmacılar, perşembe günü domuzdan insana böbrek nakli sürecini derinlemesine inceleyen ilk hakemli çalışmalarını yayınladı.

Makaleye göre nakil yapılan domuz, böbreklerin insan vücuduna transfer edilmesine imkan tanıyacak 10 kilit gen düzenlemesi yapılan domuzlar arasından seçildi. Naklin ardından araştırmacılar, böbreklerin vücut tarafından reddedilmediğini ve araştırmanın ilk üç gününde kanı temizleyerek idrar üretebildiğini belirtti.

Alabama Üniversitesi Kapsayıcı Nakil Enstitüsü Direktörü Jayme Locke, "Tıp tarihinde oyunun kurallarını değiştiren bu an, bir paradigma değişikliğini ve organ yokluğu krizine tartışmasız en iyi çözüm olan zenotransplantasyon alanında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" ifadelerini kullandı. Locke, hayvanlardan böbrek nakline dair kritik bilgi boşluklarını kapattıklarını ve böbrek yetmezliği hastalığı olan insanlarda klinik bir araştırmaya başlamak için gerekli güvenlik ve fizibilite verilerini elde ettiklerini söyledi.

Bilim insanları, nakilde izlenen prosedürün gelecekte bir domuz böbreğinin canlı bir insan alıcıya transplantasyonu sırasında izlenecek bir model oluşturabilmesini umuyor.

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