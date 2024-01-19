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Gündem Yine başıboş köpek yine dehşet!
Gündem

Yine başıboş köpek yine dehşet!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 00:48:00 -
Yine başıboş köpek yine dehşet!

Kırıkkale'de başıboş köpeklerin saldırması neticesinde kolundan ve el bileğinden yaralanan 37 yaşındaki vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri vatandaşları huzursuz ediyor.

Bazı vatandaşlar, evlerine giderken grup halinde dolaşan köpeklerden dolayı korku dolu anlar yaşıyor.

Sanayi Mahallesi 3700. Sokak'ta dolaşan başıboş sokak köpekleri evine gitmek isteyen 37 yaşındaki M.Y.'ye saldırdı. 37 yaşındaki vatandaş sağ el bileğinden ve kolundan yaralandı.

Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle köpekten kurtulan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.
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Acil servis bölümünde tedavi altına alınan M.Y.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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