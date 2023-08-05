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Otomotiv Yine balon söndü! TOGG’da ahlaksızlara cevap
Otomotiv

Yine balon söndü! TOGG’da ahlaksızlara cevap

Yeniakit Publisher
2023-08-05 16:26:00 -
Yine balon söndü! TOGG’da ahlaksızlara cevap

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, bazı medya organlarında yer alan ''İşçiler maaş alamayınca iş bıraktı'' haberleriyle ilgili açıklama yaptı

Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ana yüklenicisi olduğumuz Togg Gemlik Teknoloji Kampüsünün ek binalarının inşası kapsamındaki şantiyemizde taşeronumuza bağlı işçilerimizin basına yansıyan mağduriyetleri desteklerimizle çözülmüştür.

Konunun Togg ile hiçbir ilgisinin olmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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