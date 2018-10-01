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Yine aynı rezillik! Soyup geri yolladılar

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da polisin üzerlerindeki kıyafetleri alarak Edirne'ye geri gönderdiği8 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:56
Yine aynı rezillik! Soyup geri yolladılar

Yunanistan, kaçak yollarla sınırdan giriş yapmak isteyen 8 Pakistanlı göçmeni, yine çırılçıplak soyarak geri yolladı. 

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'deki devriye sırasında üzerlerinde sadece iç çamaşırları bulunan bir grup yakaladı. Gözaltına alının grubun yapılan araştırmasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen 8 Pakistanlı olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra darp edildiklerin, üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarılarak, Türkiye'ye geri gönderildiklerini öne sürdü. Jandarma üzerlerine kıyafet giydirdiği göçmenleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim etti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:56
  1. Edirne
  2. Yunanistan
  3. Türkiye
  4. Pakistanlı göçmenler
  5. İnsanlık dışı uygulama

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