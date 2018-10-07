Yine aynı facia! Durmuyorlar, bir kez daha kan aktı...
İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.07 Ekim 2018 Pazar 09:16
Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde bazı kişiler silahlarla havaya ateş etti.
Bir silahtan çıkan kurşun, davetlilerden Necmi Çelik'e isabet etti.
Çelik'in yaralandığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Necmi Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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