Yine ayarları bozuldu... Kılıçdaroğlu'ndan bir garip "Doğu Akdeniz" çıkışı

CHP Beylikdüzü ilçe örgütünün, ilkini 2016 yılında düzenlediği “CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri”nin 5'incisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, her zamanki gibi somut vaatlerde bulunmak yerine, "Türkiye'yi uçuracağız" edebiyatı yaptı. Geliştirdikleri bir proje hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, kuracakları bir maden rafinerisi ile Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceklerini savundu.

Yalan siyasetini farklı bir boyuta taşıyan CHP lideri, yine kendisiyle çelişerek adeta rekor tazeledi. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkesi yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönemlerde Meclis'te oylanan Libya tezkeresine hayır oyu vererek, "Ne işimiz var Doğu Akdeniz'de?" ifadesini kullanmıştı. Hayal tacirliği yaparak oy toplamaya kalkışan Kılıçdaroğlu'nun, tezkereye verdiği oy, gerçekte nasıl bir Doğu Akdeniz politikası izlemek istediğini gözler önüne sermişti.

Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında, Samandağ'dan başlayıp, Mersin'e kadar geliştireceklerini vaat ettiği ve 5 yıl içerisinde İstanbul nüfusunu 2,5 milyon kişi azaltmayı planladıkları proje hakkında şunları söyledi:

"Burası, görkemli bir endüstri alanına dönüşecek. Doğu Akdeniz’in en güçlü merkezi olacak o bölge. Doğu Akdeniz’de çıkan petrol yatakları, Mersin üzerinden Avrupa’ya taşınacak. Orada maden rafinerisi kuracağız ve Samsun’dan Trabzon’a, İskenderun’a ve Mersin’e bağlayacağız. Demir yollarıyla bağlayacağız.

Buna benzer çok güzel çalışmalarımız var. Bu çalışmaları İstanbul Planlama Ajansı’na da gönderdik. Orada da yetkin bir ekip var. Bu ekip de incelesin. Onlar da inceleyecekler. Ayrıca bu projenin uluslararası finans kuruluşları tarafından uygulanabilirliği raporunu da alacağız.

Böylece bizim projemizin hayali bir proje olmadığını, gerçek bir proje olduğunu, sadece Türkiye değil, bütün dünyaya göstereceğiz. Ve eminim bu proje hayata geçtiği zaman Türkiye, Doğu Akdeniz’in en ciddi ve en güçlü ülkelerinden birisi olacaktır."