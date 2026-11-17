Türkiye'nin yakından takip ettiği fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın sulh ceza hâkimliğindeki savunmasının detayları ortaya çıktı. Müvekkilinin yatırımlarından elde ettiği kazancı kendi isteğiyle TMSF hesabına iade ettiğini belirten avukat Oktay Süleyman Öztürk, soruşturmada yalnızca belirli kişilerin öne çıkarılmasını eleştirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk'ün mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Kaya'nın kazancını gönüllü olarak iade ettiğini öne süren Öztürk, benzer kazançlar elde eden binlerce kişi bulunduğunu belirterek "3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir" dedi. Avukat, müvekkilinin seçilerek "kurban edilmesinin" haksızlık olacağını savundu.

Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın sulh ceza hâkimliğindeki savunmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kaya'nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk, müvekkilinin yatırımlarından elde ettiği kazancı kendi isteğiyle iade ettiğini savunurken, fonlar üzerinden benzer kazançlar sağlayan binlerce kişinin parasını iade etmediğini ileri sürdü.

Öztürk, hâkimlikteki savunmasında, fon soruşturmasında yalnızca belirli kişilerin hedef alınmasının haksızlık olacağını belirtti. Kaya'nın kazancını iade etmesine rağmen tutuklanmasını eleştiren avukat, müvekkilinin diğer yatırımcılar arasından seçilerek cezalandırılmaması gerektiğini savundu.

"BİNLERCE KİŞİ BU KAZANCI ELDE ETTİ, ÇOĞU PARASINI İADE ETMEDİ"

Öztürk'ün savunmasındaki en dikkat çekici bölüm, fon işlemlerinden kazanç sağlayan diğer yatırımcılara ilişkin sözleri oldu. Avukat, müvekkilinin elde ettiği kazancı gönüllü olarak iade ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim bu kazancını iade etmiştir. Yalnız binlerce kişinin bu kazancı elde ettiği biliniyor fakat 3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir. Bu parayı iade eden müvekkilimizin adeta içlerinden seçilerek 'kurban edilmesi' haksızlık olacaktır."

Öztürk'ün bu sözleri, fon soruşturması kapsamında yüksek kazanç elde eden diğer yatırımcıların kimler olduğu ve bu kişilerin kazançları hakkında hangi işlemlerin yapıldığı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

"KAZANCIN OLAĞAN DIŞI OLDUĞUNU FARK EDİNCE İADE ETTİ"

Savunmada, Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsaya yatırım yaptığı ve sonrasında elde ettiği kazancın olağan dışı olduğunu fark ederek parayı kendiliğinden iade ettiği ileri sürüldü.

Öztürk, müvekkilinin kazancı elinde tutmadığını, herhangi bir zorunluluk olmadan geri ödeme yaptığını belirterek bu durumun tutuklama değerlendirmesinde dikkate alınmasını istedi.

Kaya ve eşi İlyas Kaya, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun gönüllü ödeme uygulaması kapsamında başvuruda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izin vermesinin ardından çiftin yatırımlarındaki anapara dışındaki tutarın 5 Ekim'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ilgili hesabına gönderildiği açıklanmıştı.

AVUKATI KAYA'NIN AİLEVİ DURUMUNU DA ANLATTI

Öztürk, savunmasında Kaya'nın ailevi koşullarını da gündeme getirdi. Müvekkilinin küçük yaştaki kızının birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten avukat, annesinin cezaevinde bulunmasının çocuğun sağlığı üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.

Kaya'nın sabit ikametgâh sahibi olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delilleri karartmasının söz konusu olmadığını savunan Öztürk, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

"SOSYAL MEDYA VE KAMUOYU BASKISI HUKUKA ENGEL OLMAMALI"

Öztürk, hâkimlikteki beyanında soruşturmanın kamuoyunda yarattığı tartışmaların yargı kararlarını etkilememesi gerektiğini de vurguladı.

Avukat, "Adli kontrol uygulanabilir yeterli bir karardır, hukuk hepimize lazım. Sosyal medya ve kamunun baskısının hukuka engel teşkil etmesin" sözleriyle müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi.

TASFiYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCEKİ İŞLEM TUTUKLAMA GEREKÇESİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya'ya, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere dikkat çekildi.

Soruşturma dosyasına göre Kaya, Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik hisselerinin bir bölümünü, fonların olağanüstü tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devretti.

Savcılık, normalde iki iş günü süren takas süresi beklenmeden satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırılmasını da soruşturma açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirdi.

Kaya ise hâkimlik ifadesinde hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını, TERA yöneticileriyle yoğun bir görüşme trafiğinin bulunmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da yeniden ifade vermesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.