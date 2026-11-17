Trump, Putin ve Çin devlet başkanı Şi neyi görüşecek? Gelişme büyük bir meraka yol açtı
Trump’ın Şi Cinping ve Putin’le yapacağı tarihi üçlü zirve, Ukrayna ve Tayvan, ABD müttefiklerini endişelendiriyor. Bu gelişme büyük meraka yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trump’ın Şi Cinping ve Putin’le yapacağı tarihi üçlü zirve, Ukrayna ve Tayvan, ABD müttefiklerini endişelendiriyor. Bu gelişme büyük meraka yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenleyeceği üçlü zirve, öngörülemez bir gövde gösterisinin tüm unsurlarını barındırıyor ve ABD müttefiklerini tedirgin eden asıl nokta da tam olarak bu belirsizlik.
Axios'un haberine göre üç ülkenin liderleri arasında tarihte ilk kez düzenlenecek bu zirvede Trump’ın açıklanan hedefi, nükleer silahsızlanma üzerine bir müzakere başlatmak.
Çok sayıda Avrupalı yetkili ve Batılı diplomata göre asıl korku, Trump’ın metin dışına çıkarak Ukrayna veya Tayvan konularında müttefiklerin çıkarlarını baltalayacak ya da baş rakiplerinin safında yer alıyormuş izlenimi verecek tutumlar takınması. Axios’a konuşan Avrupalı bir diplomat endişelerini, "Başkan Trump’ın Putin ile her konuştuğunda veya görüştüğünde bunun Ukrayna ve Avrupa için kötü haber anlamına geldiğini biliyoruz. Kendimizi her şeye hazırlıyoruz" sözleriyle dile getirdi.
İçerik bir yana Batılı diplomatlar, Trump’ın giderek cesaretlenen iki otoriter liderle yan yana vereceği görüntüden de rahatsızlık duyuyor.
Trump ayrıca Pazartesi günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olası bir görüşmenin de sinyalini vermişti.
Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim, bu toplantıya henüz katılmadı, Kim en son ülkesinin bir turizm bölgesinde görüldü.
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