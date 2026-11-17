Çok sayıda Avrupalı yetkili ve Batılı diplomata göre asıl korku, Trump’ın metin dışına çıkarak Ukrayna veya Tayvan konularında müttefiklerin çıkarlarını baltalayacak ya da baş rakiplerinin safında yer alıyormuş izlenimi verecek tutumlar takınması. Axios’a konuşan Avrupalı bir diplomat endişelerini, "Başkan Trump’ın Putin ile her konuştuğunda veya görüştüğünde bunun Ukrayna ve Avrupa için kötü haber anlamına geldiğini biliyoruz. Kendimizi her şeye hazırlıyoruz" sözleriyle dile getirdi.