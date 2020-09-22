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Spor Yılport Samsunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor
Spor

Yılport Samsunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor

Genel menajer Mustafa Aztopal: - "Sahamızda oynadığımız ilk maçta 3 puan almak önemliydi"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:16:19 -
Yılport Samsunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Ümraniyespor karşısında iç sahada alınan 3-0'lık galibiyetin sevindirici olduğunu söyledi.

Mustafa Aztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. haftadaki Ümraniyespor maçını güzel bir futbol sergileyerek kazandıklarını belirtti.

Takımın biraz daha zamana ihtiyacı olduğuna işaret eden Aztopal, "Sahamızda oynadığımız ilk maçta 3 puan almak önemliydi. Kadroya yeni oyuncular geldi. Ayrıca 6 aya yakın resmi maç oynamadık. Yeni transferlerimiz ile eski oyuncularımız sadece 2 maça beraber çıkma fırsatı buldu. Futbolcuların birbirini tanıması için biraz daha zaman lazım. Bu süreçte alınan galibiyetlerin önemi iki kat artmaktadır. İç saha müsabakalarımız için güzel bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.

Portekizli golcü futbolcu Tomane'nin, 3 gün takımla antrenmana katıldıktan sonra resmi maça çıktığına da dikkati çeken Aztopal, şunları kaydetti:

"Oyuncunun takım arkadaşlarına alışması için birkaç haftaya ihtiyaç var ama Tomane 3 günlük antrenmanın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Golle sezona başlaması çok sevindirdi. Ayrıca geçen yıl kiralık olarak gönderdiğimiz genç oyuncumuz Enes İslam İlkin'in muhteşem bir golle takıma dönmesi de bizi mutlu etti. Zamanla bu takım daha iyi olacak ve taraftarına keyifli futbol seyrettirecek. Ümraniyespor karşısında defans oyuncumuz Kevin Boli de harika oynadı. Biz yerli ve yabancı transferlerimizi inanarak yaptık. Hepsi takımımıza büyük katkı sağlayacak."

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