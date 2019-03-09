Yılmaz: "Yumuktepe’yi turizme kazandıracağız"

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı AtsızAfşın Yılmaz, insanlık tarihinin en önemli miraslarından olan Yumuktepe’yi turizmekazandıracak müze projesi hazırladıklarını söyledi.

Tarımın ilk kullanıldığı yerlerden biri olan, insanlık tarihinde çok büyük sorularıncevaplarının gizli olduğu Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü, Atsız AfşınYılmaz’la birlikte müzeye dönüşecek. Göreve başladığında hayata geçireceğiprojeleri vatandaşlarla istişare eden Yılmaz, insanlık tarihinin en önemlimiraslarından olan Yumuktepe’yi turizme kazandıracak müze projesini paylaştı.Tarihi mirasları koruma ve şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak adınaYumuktepe Müzesi’ni kuracaklarını söyleyen Yılmaz, “Toroslar’da çok büyükdeğerlere sahibiz, bunlardan biri de Yumuktepe Höyüğü. Bu höyük yeryüzündegelmiş geçmiş en eski tarımın yapıldığı ender yerleşim yerlerinden bir tanesi. Fakatbiz buranın değerini yeterince bilemiyoruz. Bu höyük doğru şekilde tanıtılır veburada insanların ziyaret edebilecekleri alanlar oluşturulursa, Türkiye’nin ve hattadünyanın her yerinden tarih meraklılarını şehrimize çekebiliriz” dedi.

“Özdeğerlerimizi en iyi şekilde kullanacağız”

Toroslar’da turizmin gelişmesi ve ilçenin daha fazla yatırım çekebilmesi için bu gibiözdeğerleri en iyi şekilde kullanacaklarını kaydeden Yılmaz, "Turizm için iki büyükdeğerimiz var. Biri yüce Toros dağları diğeri ise 9 bin yıldır üzerinde yaşamın hiçbitmediği Yumuktepe. Bu değerlerimizi kullanacak, insanları Toroslar’a çekecekprojeler hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.